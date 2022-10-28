السيسى عن مدينة السيارات: عايز أطمن إن الخدمات مناسبة للمواطنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وسأل الرئيس السيسى، المهندس المسؤول عن المدينة قائلا: "أنا عايز أطمن إن الخدمات اللى معمولة للمواطنين مناسبة، فى عندك مشكلة فى المرافق ميا.. كهربا؟". واطلع الرئيس على الموقف التنفيذى والإنشائى للمدينة، والتى تقع على مساحة 57 فداناً على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع 4000 سيارة، كما أنها مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم فى طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و10 بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحال التجارية، والمبانى الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقارى، ومبانى الحماية المدنية والإسعاف والمرور.

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