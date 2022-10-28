إمام المسجد النبوى يحذر من خطورة منصات التواصل: تنشر الشائعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - حذر إمام وخطيب المسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الباريء بن عواض الثبيتى، من مخاطر المجالس الافتراضية عبر منصّات التواصل الاجتماعى فى نشر الشائعات والفاحشة بين الناس، وكذلك ما تشكله من خطر على الأفكار والإيقاع بالشباب عبر أساليب تزرع الفتنة والعصبية الجاهلية وتنشر الفكر المنحرف، وتستهدف العقيدة وتفتيت لحمة المجتمع والترابط الأسري.

وقال الشيخ الثبيتى - خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المجالس الافتراضية عبر شبكات التواصل الاجتماعى قد تجاوزت الحدود واخترقت الحصون، وأصبح هناك من يستقى منها الأخبار، كما يتداول المتحاورون الأفكار وتوطّدت علاقة بعضهم بهذه الوسائط حتى بلغت حد الإدمان بل يشعر أنه لا وجود له إلا بها، لافتا إلى أن منها ما يفضى إلى إشاعة مغرضة بهدف استهداف الأمن والاستقرار، وبث الأكاذيب والأخبار المضللة.

وأشار فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوى إلى أن هذه المجالس الافتراضية والمنصات تستهدف قلب الأمة وفئة الشباب لسرعة تأثرهم وحماسهم، مؤكدا ضرورة التصدى لهذه الممارسات والأفكار الهدّامة من خلال حملات توعوية وإرشادية تغرس فى النفوس مخافة الله وتقوّى الوازع الدينى وتعزّز الأخلاق مع هجر الجهات المشبوهة والشركات التى تروج للشرّ من خلال هذه المنصّات.