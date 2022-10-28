الرئيس السيسي يتفقد مدينة السيارات المتكاملة ويوجه بتزويدها بالمرافق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أكتوبر 2022 04:29 مساءً -

أكد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بسام راضي، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى صباح اليوم الجمعة جولة تفقدية بمدينة السيارات المتكاملة.

وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، والتي تقع على مساحة ٥٧ فداناً على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع ٤٠٠٠ سيارة، كما أنها مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم في طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و١٠ بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، وكذا مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور.

وقد وجه السيد الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة بكافة أنواعها، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد.