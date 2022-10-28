وزير التعليم يستعرض جهود الدولة لتطوير المنظومة أمام وفد اليونيسكو

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بديوان عام الوزارة، وفد منظمة اليونسكو والذى ضم كوستانزا فارينا، مدير عام مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية فى الدول العربية، وفادى يرق، مستشار أول للتربية فى الدول العربية، وذلك لبحث التعاون الثنائى المشترك بين الوزارة واليونسكو.





وبحسب بيان صحفى اليوم الجمعة ناقش الحضور سبل التعاون بين الوزارة واليونسكو فى تدريب المعلمين وخاصة أنهم الركيزة الأساسية لتطبيق النظام التعليمى الجديد، الذى يعمل على بناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة لحل المشكلات.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن الدولة المصرية تبنت المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمى ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار، فضلا عن جهود تطوير مناهج التعليم، لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة، سواء على المستوى المحلى أو الدولى، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

واستعرض حجازى الجهود التى تبذلها الوزارة فى تطوير مناهج التعليم منذ عام 2017، حيث قام مركز تطوير المناهج بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، وصولا إلى الصف الرابع الابتدائى، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمى، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين منهم البنك الدولى، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

وأعربت كوستانزا فارينا مدير عام مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية فى الدول العربية، عن ترحيبها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى تطوير العملية التعليمية، مبدية استعدادها التام لتوفير الدعم للوزارة فى كافة البرامج، فضلا عن المساعدة فى تأهيل ورفع كفاءة المعلمين من خلال سلسلة من الدورات التدريبية الرقمية التى تضمن استمرارية وجودة التطور المهنى، موجهة الدعوة للوزير لحضور عدد من الفعاليات الدولية.

حضر الاجتماع، الدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى، ومن اليونسكو، دعاء أبو ناعم، مسئول مشروع بمكتب اليونسكو الإقليمى.