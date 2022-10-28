أول رحلة خارجية.. رئيسة وزراء إيطاليا تشارك فى «COP 27» بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى، عزمها المشاركة فى قمة الأمم المتحدة الـ27 للمناخ "كوب27" المزمع عقدها فى 6 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.





وبحسب ما ورد من مجلس الوزراء الإيطالى، تتوجه ميلونى إلى شرم الشيخ فى الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر وتشارك فى قمة رؤساء الدول والحكومات بـ كوب 27 التى ترأسها مصر هذا العام، فى أول رحلة خارجية لها منذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية فى 21 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن تشارك ميلونى، زعيمة حزب "فراتيللى ديتاليا" اليمينى الإيطالى فى قمة مجموعة العشرين فى بالى بإندونيسيا فى الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر.

وفى 22 أكتوبر الجارى، دعا الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ميلونى، فى رسالة التهنئة التى قدمها لتوليها رئاسة مجلس الوزراء الإيطالى، لحضور كوب27.

وقال السيسى، فى رسالة موجهة إلى ميلونى، "أتطلع إلى مشاركتكم فى قمة كوب 27 لمواصلة التأكيد على التزام بلدكم الصديق بالجهود المبذولة للتصدى لتغير المناخ وللتأكيد لنا جميعا، بصفتنا قادة العالم، أن معالجة تغير المناخ والتغلب على آثاره تظل أولوية دولية قصوى، رغم الظروف السياسية الدقيقة التى يواجهها العالم اليوم".

وتابع السيسى: "إننى على ثقة من أن الجمهورية الإيطالية الصديقة يمكن أن تلعب دورا إيجابيا وبناء خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ. وأتطلع إلى العمل على تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية فى إطار الشراكة المتينة التى توحد مصر وإيطاليا فى جميع المجالات".

وردا على رسالة الرئيس السيسى، أكدت ميلونى عزم إيطاليا على تعزيز التعاون الثنائى مع مصر "فى القضايا الحاسمة مثل أمن الطاقة والبيئة وحقوق الإنسان".

وغردت على حسابها الرسمى على تويتر قائلة: "نحن نهتم باستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ونحن عازمون على تعزيز تعاوننا الثنائى فى القضايا الحاسمة مثل أمن الطاقة والبيئة وحقوق الإنسان".