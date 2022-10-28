ابدأ.. 64 مشروعا فى مبادرة دعم الصناعة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قالت آية حسام الدين، عضو المبادرة الوطنية "ابدأ" لتوطين الصناعة، إن المبادرة لديها الآن، 64 مشروعا يتشارك فيه 33 مستثمرا ومصنعا مصريا و22 مصنعا أجنبيا لنقل التكنولوجيا من 12 دولة مختلفة وخطوط إنتاج.





ويرصد "دوت الخليج"، فى الإنفوجراف التالى، أبرز المعلومات عن تلك المشروعات: يتشارك فى المشاريع 33 مستثمرا ومصنعا مصريا 22 مصنعا أجنبيا من 12 دولة وخط إنتاج بدء المشاريع فى نهاية العام خطة استراتيجية كاملة لتدريب العمال التدريب مختلف ومتكامل بالتنسيق مع حياة كريمة تغيير الصورة الذهنية للتعليم التقنى والفنى المصدر: آية حسام الدين عضو المبادرة الوطنية "ابدأ"

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