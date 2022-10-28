ماذا قالت صحف الإمارات عن قمة كأس السوبر المصري؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أكتوبر 2022 02:28 مساءً - سلطت الصحف الإماراتية اليوم الضوء على مباراة السوبر بين فريقى الأهلى والزمالك، والتي تقام في السابعة من مساء اليوم بالإمارات، وسط طموح الاهلى بتحقيق الكأس ، وكذلك رغبة الزمالك في استعادة الكأس الذى توج بنسخته الماضية فريق طلائع الجيش.

ومن جانبها عنونت صحيفة "البيان" الإماراتية "سوبر مصر في قلب الإمارات"

وذكرت: "يستضيف استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، كلاسيكو العرب الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية، الزمالك والأهلي، على كأس السوبر المصري، والذي يقام في الإمارات للمرة الخامسة، وذلك بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته البطولة خلال إقامتها 4 مرات من قبل".

وأضافت: "تأتي قمة الزمالك الأهلي، التي تحظى بمتابعة الملايين من عشاق الكرة المصرية والعربية، بالتزامن مع الاحتفالات بمرور 50 عاما على العلاقات الأخوية والوطيدة بين الإمارات ومصر، والروابط العميقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. "

كما عنونت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "الأهلي والزمالك.. كلاسيكو العملاقين في دار الزين"

وقالت: "اليوم موعدنا.. "الكلاسيكو" الأشهر في الوطن العربي بين الأهلي والزمالك، يزداد بريقه في أحضان الإمارات، بقمة «سوبر»".

وأضافت: "قمة العملاقين الحدث الأبرز، والمتابع لتاريخ مباريات الفريقين يتأكد أن كل شيء يتوقف في مصر عندما يُطلق الحكم صافرة البداية من أجل الاستمتاع بوجبة دسمة من الفن الكروي".

وخرجت صحيفة "الإمارات اليوم" بعنوان: "كأس السوبر تعزيز لروح الإخاء بين الإمارات ومصر".

وتابعت: "تُعد كرة القدم من أكثر المجالات الرياضية التي تشهد تعاونا كبيرا بين الإمارات ومصر، بعدما استضافت الإمارات كأس السوبر المصري أربع مرات سابقا، بينما أقيم السوبر الإماراتي في مصر مرتين".