وزيرة البيئة تطلق مبادرة للاستغناء عن المنتجات البلاستيكية بحلول 2025

جدة - نرمين السيد - أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المبادرة الأولى لمجموعة الفطيم بالمنطقة العربية للاستغناء عن الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحلول عام 2025، بحضور المدير الاقليمى للمجموعة والإعلاميين والمواطنين، فى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى حماية البيئة.





وثمنت وزيرة البيئة على دور المجموعة كأحد القطاعات الاستثمارية الداعمه لجهود مصر فى حماية البيئة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام كذلك الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 بخطوات تنفيذية تساهم فى تغير منهج فى استراتيجيتها حول اعادة الاستخدام وتحمل مسئوليتها البيئية كقطاع خاص عامل بمصر وذلك بالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى مراكزها التجارية.

وقالت وزيرة البيئة إن المبادرة تتضمن العديد من الإجراءات منها استغناء الشركة عن المنتجات البلاستيكية أحادية الإستخدام فى جميع عملياتها بحلول عام 2025 مع التخلص من أكياس البقالة البلاستيكية والتى تقدر بنحو 800 مليون حقيبة سنويا فى جميع متاجر كارفور كذلك القيام بعمل حملات توعوية واسعة النطاق لتنمية ورفع الوعى بقضايا البيئة والتغيرات المناخية ضمن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050 والاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين COP27، وللتعريف بمخاطر استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام، وحجم تأثيره الضارعلى البيئه

وأشارت إلى إتاحة المبادرة للأكياس البديلة مستردة الثمن من خلال استعادة ما تم دفعه على الفواتير اللاحقة للشراء من المتجر ولفتت الى أنه سيتم توزيع 2 مليون كيس بديل عن الاكياس البلاستيكية خلال فترة مؤتمر المناخ cop27 لدعم الاختيارات البيئية للأفراد ولحماية الموارد وترشيد الاستهلاك للحد من اثار التغيرات المناخية.

واستعرضت وزيرة البيئة الإجراءات التى اتخذتها مصر للحد من استهلاك الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وفى مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية كذلك إصدار قرار من وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والجودة بزيادة سمك الأكياس ضمن الإجراءات التدريجية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة إلى إعلان مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية وطرح البدائل، وبالقاهرة تم العمل على المتاجر الكبيرة للتعريف بأضرار الأكياس البلاستيكية والبدائل المتاحة وتكلفته والفوائد من الاستخدام على الفرد والمجتمع.

وتفقدت وزيرة البيئة المتجر، وتعرفت على استراتيجية المجموعة فى العمل البيئى ودورها فى حماية البيئة والحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام.

ومن ناحية أخرى استعرضت وزيرة البيئة آخر استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ ومنها الانتهاء من تنظيم المنطقة الخضراء والزرقاء كذلك حرصت عند تصميمها للأيام الموضوعية له على مناقشة الموضوعات التى تمس الاحتياجات الإنسانية، كموضوعات الطاقة والمياه والزراعة، وكيفية التنفيذ من خلال العلم والحلول والتمويل، والفئات المتأثرة والمؤثرة كالشباب والمجتمع المدنى والمرأة، مما يساعد على تحويل ملف المناخ من مجرد موضوع فنى إلى ملف يمس الاحتياجات الإنسانية، ما سيغير النظرة إلى مؤتمرات المناخ، ما سيتيح فرصة عظيمة للتآزر والتشارك فى الموضوعات والقضايا التى تهم الدول العربية.

وأوضحت وزيرة البيئة فيما يخص جهود مصر فى مجال تمويل المناخ ورئاسة مؤتمر مناخ للتنفيذ، أن مصر تتشاور مع كافة الأطراف التى تعهدت بتوفير تمويل للتكيف ومضاعفته، للتأكد من توفير ولو جزء من هذا التمويل فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وحث الدول على تحديث خطط مساهماتها الوطنية لتكون قادرة على تلقى هذا التمويل.

وأشارت إلى حرص مصر على أن تكون سباقة ومثل تقتدى به الدول فى هذا الشأن، لذا قامت بإعلان الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة تقليل الانبعاثات وخطة مساهماتها الوطنية المحدثة 2030، بالإضافة إلى وضع مجموعة من المشروعات الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص كإحدى آليات التمويل التى تمكن منظمات التمويل الدولية والبنوك التنموية والقطاع الخاص المشاركة فيها، ومنها مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنموذج مصرى يقوم على فكرة الاستفادة من جاذبية الطاقة للاستثمار فى الاستفادة بتنفيذ مشروعات الزراعة وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، وبذلك تقدم مصر نموذجا تطبيقيا لمشروعات المناخ وتنفيذ التعهدات.