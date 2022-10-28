فرص عمل وتعاون مع شركاء فى الداخل والخارج.. حصاد القوى العاملة فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - ملتقى التوظيف

بدأ الأسبوع بملتقى توظيف افتتحه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بمشاركة 59 شركة، يوفر 5948 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى بمحافظة الشرقية، والذى انعقد بنادى بروسيا، بمدينة العاشر من رمضان.

وسلم الوزير والمحافظ على هامش الملتقى 120 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، وفرتها مديرية القوى العاملة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وأعلن الوزير أنه سيزور المحافظة مجددا خلال 3 أسابيع للتأكد بنفسه باستلام الشباب لتلك الفرص.

وحظى ملف توظيف ذوى الهمم باهتمام خاص لدى وزارة القوى العاملة،حيث إنتصر وزير القوى العاملة لعدد من ذوى الهمم ،ووجه بتعينهم فى شركات خاصة، وفى نفس نشاط التوظيف، أعلنت إدارة التشغيل بالداخل بالوزارة.

هذا الأسبوع أيضا عن توفير 16 فرصة عمل للشباب خريجى كليات الهندسة من أقسام الدعم الفنى، وقواعد البيانات، والنظم والشبكات، وذلك للعمل بشركة مركز معلومات مصر بمدينة 6 أكتوبر بالمنطقة الصناعية الثانية، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات.

العمالة غير المنتظمة

كما شهد هذا الأسبوع إستمرار الإهتمام بملف العمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحماية الفئات الأكثر احتياجا، فسلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 7 أسر لعمال متوفين من العمالة غير المنتظمة ومصاب، بإجمالى مبلغ مليون و415 ألف و550 جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئى أو الكلى أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيا وصحيا.

كما وجه الوزير، اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بصرف اعانات استثنائية لأسر عمال ضحايا حادث السير على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بمحافظة البحيرة، وذلك فى إطار الحرص على رعاية كل فئات العمالة غير المنتظمة وشمولهم ضمن مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى تقدمها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات.

وبحسب بيان صحفى، اجتمعت اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غيرالمنتظمة، لتنفيذ توجيهات الوزير شحاتة، بصرف منحة وفاة إستثنائية لأسر الـ 8 حالات من العمال ضحايا الحادث بواقع 100 ألف جنيه لكل عامل متوفى،وإعانات علاج للعمال المصابين بواقع 10 ألاف لكل مصاب.

وفى نفس السياق أعلنت الوزارة عن صرف مبلغ 99 مليون جنيه، لعدد 183 ألف و355 عاملا من العمالة غير المنتظمة، خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2022.

وأضاف بيان الوزارة، أنه فى إطار خطة الوزارة للتحول الرقمى، وجه الوزير حسن شحاتة بعقد اجتماع عاجل مع اللجنة المختصة، لتطوير آليات إدارة منظومة العمالة غير المنتظمة، بمديريات القوى العاملة إلكترونيا، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، تماشيا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمى، مع الاستمرار فى التوجيه بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات، فى مواقع عمل تلك الفئة، بهدف الاستمرار فى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.

الشركاء الاجتماعيون

وفى إطار التواصل مع الشركاء الاجتماعيين فى الداخل والخارج، استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بمكتبها بديوان عام الوزارة، حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وذلك على هامش مشاركة الوزير شحاته فى احتفالية اليوم العالمى للفتاة 2022 تحت عنوان مشاركة الفتيات فى صنع القرار "تعليمك- مفتاح – قرارك".

وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات المشتركة بين الوزارتين، فى إطار تعزيز سبل التعاون بين الجانبين من أجل توفير مظلة تأمينية للفئات الأولى بالرعاية وخلق تأثير ايجابى داخل للمجتمع المصرى.

ورحبت الوزيرة القباج، بوزير القوى العاملة، وذلك فى بداية كلمتها فى الإحتفالية التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى بالشراكة مع هيئة بلان انترناشيونال ، والسفارة الكندية بمصر، موجهة له الشكر والتقدير على حرصه على حضور الاحتفالية، وعلى استقباله الفتاة مريم بمكتبه ضمن مبادرة فتيات فى أدوار قيادية، وتواصلا مع الشركاء الاجتماعيين أيضا أكد الوزير شحاتة على جاهزية الوزارة للتعاون مع الجهات المختصة فى دولة البرتغال، وتوفير فرص عمل لعمالة مصرية مدربة لمهن يحتاجها سوق العمل البرتغالى.

وأوضح الوزير خلال لقائه بمكتبه بديوان عام الوزارة، السفير وائل النجار سفير مصر لدى دولة البرتغال قبل استلام مهام عمله،لبحث سبل توفير سوق عمل جديدة للعمالة المصرية بالبرتغال، أن وزارة القوى العاملة تضع ملف التدريب والتشغيل على رأس أولوياتها فى إطار سياسات الدولة المصرية نحو فتح آفاق جديدة وتعاون مع بلدان خارجية خاصة فى ملف فرص العمل، موضحا أن الوزارة لديها كل الآليات الخاصة بالتنسيق من أجل رعاية وحماية العمالة المصرية الراغبة للعمل بالخارج.

وأكد السفير على عمق العلاقات المصرية البرتغالية فى مختلف المجالات، وأن الدولتين سيقومون بتوقيع مذكرة تفاهم قريبا للتعاون وفتح سوق عمل جديد للعمالة المصرية فى قطاعات (الزراعة – السياحة – والتشييد والبناء)، مثمنا استجابة وزارة القوى العاملة فى التعاون لتوفير العمالة المدربة للعمل فى البرتغال.

ودوليا، ناقش وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع اريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عددا من الملفات ذات الإهتمام المشترك،وإستمع الوزير إلى إوشلان فيما يخص رؤيته وتحليلاته بشأن نتائح زيارة وفد منظمة العمل الدولية بجنيف برئاسة كارين كيرتس والذى زار القاهرة منذ أيام لتعزيز علاقات العمل، فأعلن أوشلان عن إرتياحه لنتائح تلك الزيارة،وتقدير الوفد الدولى للتقدم المحرز فيما يخص ملفات: الحريات النقابية والحوار المجتمعى والعمل الأفضل، معربا عن ارتياح الوفد للقرار الوزارى الذى أصدره شحاتة برقم 227 لسنة 2022، باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التى أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى فى مصر،متطلعا إلى المزيد من التعاون لتفعيل، واستكمال المشاريع المشتركة مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فى قضايا العمل.

اللقاء الذى جمع بين الوزير والمسؤول الدولى داخل الديوان العام بوزارة القوى العاملة،بمشارك وفد متخصص من الطرفين، كان هدفه استماع الوزير لدور منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة،فى دعم الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر 2018-2025 خطة العمل الوطنية، التى تم إطلاقها فى عام 2018، والتى جرى التأكيد عليها فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها عام 2021، وتعتمد المنظمة فى مشروعها بهذا الشأن على التنسيق الفعال الدائم والمستمر مع شركاء التنمية ذوى الصلة وأصحاب المصلحة الوطنيين، ورصد الجهود المستمرة للشركاء الاجتماعيين للقضاء على عمالة الأطفال، استجابة لتلك الخطة.