محافظ الجيزة: التوسع فى إقامه المنافذ السلعية وحملات رقابية على الأسواق

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال ومتابعة الأسعار للتصدى إلى جشع بعض التجار إلى جانب التوسع فى توفير العديد من المنافذ السلعية الحضارية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية.





كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات ومخالفات بناء وإزالتها على الفور وفرض هيبه الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات، لافتا بأن محافظة الجيزة أصدرت الآلاف من تراخيص البناء لمواطنين بالقرى خلال العام الجارى للتيسير على المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور كل القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والإدارات المعنية والذى أكد خلاله على الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها لافتا أن تقييم كل مسئول من رضاء المواطن عن مستوى الخدمات المقدمة له موجها الإدارة العامة للشئون القانونية بالتحقيق مع المعنيين فى حال التقصير فى الرد على الشكاوى الواردة بمنظومة الشكاوى الحكومية وذلك خلال المدة المحددة.

وشهد المجلس التنفيذى استعراض مواقع بالوعات صرف المطر المنفذة على الطبيعة بالشوارع الرئيسية وقد كلف المحافظ شركه مياه الشرب والصرف الصحى برصد الشوارع التى فى حاجة الى بالوعات صرف أمطار اضافيه لدعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير التى شهدتها العديد من قطاعات المحافظة خلال الفترة الماضية، لافتا أنه جار تدعيم الأحياء والمراكز والمدن بعدد اضافى من سيارات شفط المياه من الشوارع لمجابهة مياه الأمطار.

كما شدد محافظ الجيزة على القيام دوريا بأعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار للتعامل الفورى مع أية إضطرابات جوية خلال موسم الشتاء الى جانب المراجعة الدورية لحاله أعمدة الانارة وتغطية أى كابلات ومصادر كهربائية مع إزالة الوصلات العشوائية حفاظا على السلامه العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة الشكر إلى جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الموارد المائية والرى والإدارة العامة للمرور بالجيزة والحماية المدنية للجهود المبذولة وتكاتف الجميع مما أدى إلى سرعة إزالة أثار مياه الامطار، لافتا إلى أن وزارة الموارد المائية والرى نفذت 12 بحيرة لتجميع مياه الأمطار بمركزى الصف وأطفيح بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه ساهمت بشكل كبير فى استيعاب كميات الأمطار والسيول التى شهدتها تلك المراكز خلال موجه الأمطار الأخيرة.

ووجه أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الدورى على جميع المدارس بشكل دورى مع التأكيد على مدير مديرية التربية والتعليم بالتنبيه على مديرى الادارات التعليمية بالمرور الميدانى على جميع المدارس الموجوده فى نطاق مسئوليته ومنع اى مظاهر للإهمال وإزالة اى معوقات.

كما جدد المحافظ تكليفاته الى رؤساء الأحياء والمراكز بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ومراجعه أعمدة الإنارة ورفع أى مخلفات أولا بأول.