هيئة العلوم والتكنولوجيا تعلن تمويل 24 مشروعًا بحثيًا بـ40 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار عن تمويل عدد 24 مشروعا بحثيا فى إطار نداء دعم تكامل أهداف التنمية المستدامة لتمهيد الطريق لدعوة قمة المناخ COP27 وذلك بمشاركة 38 جامعة وجهة بحثية مصرية وبتمويل إجمالى يصل إلى 40 مليون جنيه.





يأتى هذا تزامنا مع انعقاد فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى الاتفاقية COP 27، ونظرا لما توليه الدولة من اهتمام بملف التغيرات المناخية وتحقيق خارطة طريق تتعلق بالتغيرات المناخية وقمة المناخ.

وجاء اختيار المشروعات البحثية المتميزة وفقا لأولويات الدولة المرتبطة بمحاور التغيرات المناخية وللتخفيف من آثار التغيرات المناخية كمشروعات تهدف إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة (كالطاقة الشمسية – الرياح – الهيدروجين) بدلا من الطرق التقليدية، وتحويل المخلفات الى طاقة، وتحسـين كفـاءة الطاقة فـى المبانى بجانب مشروعات تخفيف آثار الغازات الدفيئة فى الجو.

كما تم قبول مشروعات تهدف إلى إيجاد سلالات جديدة فى مجال الزراعة أو التعامل مع أمراض النباتات فضلا عن قبول مشروعات فى التعامل مع الموارد المائية المختلفة ومعالجة مياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى قبول مشروعات فى مجال التغييرات الساحلية والتأثير على الحياة البحرية فضلا عن مشروعات تهدف إلى حماية الإنسان من الآثار الصحية السلبية للتغيرات المناخية.



وأشار الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى للهيئة إلى انه تم اختيار المشروعات بمعايير تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 للتصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ، ويأتى هذا فى اطار دور الهيئة كونها الذراع الأساسية للدوله لتمويل المشروعات البحثية الهادفة للربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وتهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى من أجل إيجاد حلول علمية للتحديات التى تواجهها الدوله. واضاف سيادتة انه قد تم اختيار 24 مشروعا من أصل 154 مقترحا، وكان ذلك من خلال اللجان والخبراء بالهيئة من العلماء المصريين بالداخل والخارج.

جدير بالذكر أن الهيئة أطلقت النداء فى أبريل الماضى بهدف إنشاء تحالفات متعددة التخصصات بين المؤسسات المصرية المختلفة؛ لتنسيق الجهود والتكامل فى أنشطة بحثية تخدم أهداف الحد من التغيرات المناخية ودعم الأبحاث التطبيقية ذات الحلول المبتكرة التى تتناول الحد من الآثار السلبية على أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع العلماء والخبراء المصريين المقيمين بالخارج فى مجموعات بحثية وطنية، كما يهدف النداء إلى دعم الباحثين ذوى الخبرة فى الموضوعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمناخ فى جميع التخصصات مع تحديد الروابط المباشرة لمجالات تغير المناخ، واستراتيجيات التخفيف والتكيف.