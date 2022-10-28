الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة وشبورة على الطرق الزراعية.. والصغرى بالقاهرة 19

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مائلة للحرارة نسبيا علي شمال البلاد نهارا وتسجل القاهرة 27 درجة على أن تنخفض درجة الحرارة الصغري وتصل إلي 19 درجة؛ كما يوجد فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة علي السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

كما تتكون الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.