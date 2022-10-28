جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز المشروعات التى جرى الانتهاء منها. افتتاح 39 فصل محو أمية فى عدد من قرى كفر سعد إنشاء 166 فصل محو أميه بقرى دمياط افتتاح 27 فصلا بمدرسة فى ميت أبو غالب افتتاح 6 فصول بقرية الفؤادية إدخال الصرف الصحى لـ28 قرية و219 تابعا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشروعات «حياة كريمة» فى 28 قرية بدمياط (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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