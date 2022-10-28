وزير الإنتاج الحربى يبحث الرؤية الخاصة بتطوير شركتى «أبو زعبل» و«هليوبوليس»

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، المهندس السيد حسين البوص، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربى)، ورئيس القطاع المالى بالشركة، والمهندس مدحت شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى) ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة للقطاعات المعاونة، لاستعراض رؤية التطوير ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بتلك الشركات.





وفى بداية اللقاء، شدد الوزير على حرص وزارة الإنتاج الحربى على التطوير الدائم للمصانع والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وضرورة توطينها فى مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال الوزير، إن الوزارة حريصة دائما على متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الشركات والوحدات التابعة بتنفيذها لصالح مختلف الجهات بالدولة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمنى لتلك المشروعات والعمل على تذليل أى معوقات. وخلال اللقاء جرى استعراض رؤية التطوير والأنشطة التى تقوم بها شركتى (م/ 18 الحربى، م / 81 الحربى)، ومعدلات ونسبة التنفيذ للمشروعات الجارى العمل عليها فى الوقت الحالى. ووجه الوزير بالالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروعات التى تشارك شركات الإنتاج الحربى فى تنفيذها، وبأعلى جودة مطلوبة. من ناحيته، أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى، والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزارة حريصة على دفع عجلة الإنتاج والتنمية بمصر من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة للمشاركة فى مختلف المشروعات القومية بما يعود بالنفع على المواطن المصرى والدولة ككل.

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