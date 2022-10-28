تزامنا مع مبادرة المتحدة.. نصائح لصحة الطفل النفسية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة أخلاقنا الجميلة؛ يقدم دوت الخليج نصائح لصحة الطفل النفسية.

وعلى أولياء الأمور تغيير نمط حياة الطفل، والتأكد من حصوله على قسط كافٍ من النوم وتناول الطعام الصحى، إلى جانب الاهتمام بمشاعره وتأمين جو عائلى دافئ وتشجيعه على التحدث عما يحدث فى حياته، وفق "ويب طب".

كما يجب قضاء وقت جيد مع الطفل، إذ يحصنه نفسيًا وعاطفيًا ضد اختلالات الشخصية، وتقديم "حب غير مشروط" له من خلال التعبير عن مشاعرك تجاه طفلك باللسان وباللمسات الحانية والأحضان.