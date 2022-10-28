الحكومة تنفى إلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسى الجديد 2022-2023.





وتواصل المركز -بحسب بيان اليوم الجمعة- مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسى الجديد 2022-2023، ولم يجر إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أنه سيجرى تطبيق أعمال السنة على صفوف النقل بداية من الصف السادس الابتدائى، حتى الصف الثانى الثانوى، بواقع 20 درجة تتمثل فى 5 درجات سلوك، و5درجات مواظبة على الحضور، و10 درجات اختبار قصير.

وأشارت إلى أنه سيجرى إعداد الاختبار القصير من قبل موجه المادة الدراسية، وسيكون الاختبار على مستوى المدرسة، حرصا على تحقيق معايير العدالة.

ونوهت بأنه سيجرى عقد اختبارين خلال الفصل الدراسى الأول، ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى بينهما، على أن يكون أول اختبار فى أكتوبر الجارى، والاختبار الثانى فى شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).