الرئيس السيسي يوقع قانون بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.

وتتضمن التيسيرات أنه يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين عليه أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.