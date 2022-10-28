بيت التطوع.. قنا تواجه المخدرات تزامنا مع مبادرة «المتحدة»

وفى هذا الإطار، أعلن الصندوق، تشغيل "بيت التطوع" فى جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا، كمقر للصندوق بالجامعة، بالتعاون مع جامعة جنوب الودى، لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات، واستقطاب نحو 1000 شاب متطوع للانضمام كل عام لأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق، التى وصل قوامها الآن، إلى نحو 32 شابا وفتاة بمحافظات الجمهورية.
يأتى ذلك تزامنا، مع المبادرة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتوعية الشباب بمخاطر إدمان المخدرات، وكيفية التعامل مع مدمن المخدرات، واكتشاف متعاطى المخدرات بالمنزل، والإرشادات التعليمية للتعامل مع متعاطى المخدرات، بطريقة علمية، ووسائل العلاج المختلفة لمرضى الإدمان، وبرامج توعوية للأجيال الصغيرة والجمهور، بمخاطر الإدمان، وفق المعايير الأخلاقية والمهنية فى تناول الموضوع إعلاميا.
تشغيل بيت التطوع يأتى ضمن البرامج والأنشطة التوعوية، للصندوق بمحافظة قنا، ومن المقرر تنفيذ أنشطة توعوية على مدار عام فى نحو 200 مدرسة، والعديد من القرى المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، وأنشطة توعوية بمراكز الشباب للتوعية بأضرار تعاطى المواد المخدرة.
ويستقبل مقر الصندوق، طلاب كليات جامعة جنوب الوادى، طوال العام الدراسى؛ لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب، فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وشرح آليات عمل الخط الساخن "16023" والتواصل معهم للحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، بحسب الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
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