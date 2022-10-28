السفير فهمى فايد يهنئ مصر والإمارات بمرور 50 عاما على العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - هنأ السفير فهمى فايد، سفير مصر السابق لدى الإمارات، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق مصر والإمارات العربية المتحدة بمرور 50 عاما على العلاقات بين البلدين، متمنيا بتنامى وازدهار هذه العلاقات.





وشهدت مصر بهذه المناسبة وعلى مدى 3 أيام "26-27-28" أكتوبر الجارى فى أفخر فنادق مصر ريتزكارلتون احتفالية كبرى تختتم بحفل ساهر يحييه عمرو دياب والفنان حسين الجاسمى اشهر مطربى مصر والإمارات على سفح الأهرام وقد شرف هذه المناسبة رئيس وزراء مصر مدبولى وكوكبة من الوزراء، وخاطب الرئيس السيسى الحفل بكلمة مسجلة بهذه المناسبة أشاد فيها بالعلاقات الأخوية بين البلدين وتطلعه لمزيد من التعاون والازدهار بينهما.



وأشار السفير إلى أنه سعد بلقاء العديد من الإخوة من دولة الإمارات الشقيقة الذين حضروا خصيصا لهذه الاحتفاليه الكبرى والذين تربطنى بهم صلات حميمة منذ فتره عملى سفيرا لمصر فى أبوظبى من 2001-2005 وهى الفترة التى شرف خلالها بمعاصرة ومقابلة المغفور له الشيخ زايد رئيس الدولة آنذاك والذى لم يتوان يوما عن مساندة مصر فى جميع الأوقات خصوصا خلال حرب أكتوبر المجيدة وقال ان البترول العربى ليس أغلى من الدم العربى.



كما أجريت عدة لقاءات مع أجهزه الإعلام الإماراتية تناولت فيها مدى قوه ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين منذ قيام دولة الاتحاد عام 1971 إلى يومنا هذا وبصفه خاصة بين حاكم الإمارات الحالى الشيخ محمد بن زايد والذى اعتبره امتدادا روحيا لوالده وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أشدت بالاستثمارات الإماراتية فى مصر والتى بلغت أكثر من 20 مليار دولار، وبالسياسة الحكيمة لدولة الإمارات على المستوين الإقليمى والدولى وتبؤها عضوية غير دائمة لمجلس الأمن الدولى مرتين وعضويه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.



وتوجت الزياره بلقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة وحاكم دبى الذى حضر خصيصا لهذه المناسبة التى شارك فيها العديد من رجال السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والإعلام على مدى 3 أيام تحدث فيها اللواء سمير فرج ود مصطفى الفقى وغيرهم كثيرون عن متانة الروابط المصرية الإماراتية.