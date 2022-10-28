وزير الأوقاف: الحفاظ على الأوطان وأمنها وأمانها مطلب شرعى ووطنى

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير الأوقاف - فى تصريح اليوم الجمعة - بهذا الشأن أن الله سبحانه وتعالى يقول ممتنا على قريش: "لإيلاف قريش * إيلافهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا البيت * الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"، ويقول سبحانه وتعالى ممتنا على مكة وأهلها: "أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون"، ويقول سبحانه: "أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون"، ويقول سبحانه: "واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "من أصبح منكم آمنا فى سربه، معافى فى جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا".



وفى هذا الإطار، أفاد الدكتور محمد مختار جمعة بأن القرآن الكريم يربط بين الأمن والإيمان، والحفاظ على هذه النعمة وعدم جحودها أو إنكارها أو نكرانها، أو الخروج على مقتضيات الحفاظ عليها، فيقول الحق سبحانه: "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون"، ويقول سبحانه: "لقد كان لسبإ فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور * فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل * ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور * وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأياما آمنين"، ويقول سبحانه: "وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون".

وأشار إلى أنه لنا فى الحاضر من حولنا عبرة ومتعظ بحال تلك الدول التى سقطت فى براثن الفوضى والتفكك، والتشرذم والتمزق، ما بين لاجئ متعرض لمخاطر لا تحصى ولا تعد، ومشرد، أو قتيل، أو مصاب، أو مقعد، أو مشوه، أو عاجز، حيث رأينا الإرهابيين المجرمين يستغلون حالة الفوضى والتفكك هذه ويتجاوزون كل حدود الإنسانية فى الفتك والتنكيل بالبشر من الحرق والسحل، والسبى والاغتصاب، والاستعباد، وحمل الناس على حفر قبورهم بأيديهم، مما يدعونا وبقوة إلى الحفاظ على ما أنعم الله (عز وجل) به علينا من أمن وأمان واستقرار.

وشدد وزير الأوقاف على أن الحفاظ على هذه النعمة يحتاج منا إلى عدة أمور، أولها: شكر الله (عز وجل) عليها، حيث يقول الحق سبحانه: "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم"، والشكر ليس فى المال فحسب، وإنما فى سائر النعم.

ثانيها: هو وحدة الصف، وإدراك حجم التحديات التى تواجهنا، والأخذ بقوة على أيدى دعاة القتل والاغتيال وسفك الدماء والفوضى والتخريب.

ثالثها: التضحية فى سبيل الله والوطن، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس فى سبيل الله"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس الحرس فى أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله".

رابعها: تعميق وترسيخ الولاء والانتماء الوطنى، والاعتزاز بالوطن والاستعداد لفدائه بالنفس والنفيس مع الشعور بفضله، والحفاظ على ترابه وثراه، والتأكيد على أن الوطنية ليست نقيضا للدين أو مقابلا له، بل هى من صلب الدين، وهذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول مخاطبا مكة المكرمة: "ما أطيبك من بلدة وأحبك إلى، ولولا أن قومى أخرجونى منك، ما سكنت غيرك".

وفيما رواه الإمام أحمد فى مسنده عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال: وقف النبى (صلى الله عليه وسلم) على الحزورة، فقال: "علمت أنك خير أرض الله، وأحب الأرض إلى الله عز وجل، ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت"، وظل (صلى الله عليه وسلم) يصوب نظره إلى السماء آملا أن يرده الله (عز وجل) إليها ردا جميلا، ولو بالتحول تجاهها فى صلاته، حتى نزل قول الله تعالى: "قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره".



واختتم الدكتور محمد مختار جمعة تصريحه أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحفاظ على أمن الوطن وأمانه مطلب شرعى ووطنى.