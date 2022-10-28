2250 جنيها حوافز.. دورات جديدة للشباب بمراكز الصناعات الحرفية فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير، إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالصناعات الحرفية وتدريب الشباب على مجالاتها المختلفة، خاصة وأن الصناعات الحرفية تمثل نقطة بداية حياة عملية وفرصة عمل مستدامة فى ظل الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتدريبهم على الأعمال الحرفية وخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية بالمحافظات، وقال أن هذا التدريب يخلق فرصة ذهبية للشباب من الجنسين الذين يحاولون تعلم مهنة حرفية لتكون مجال عملهم ومصدر رزقهم.

وقال الوزير إن الوزارة تحرص على استمرار التدريب على الصناعات الحرفية فى مراكز التدريب التى تتبع الوزارة سنويا بالتنسيق مع المحافظات ورصد احتياجاتهم التدريبية وأعداد الشباب التى سيتم تدريبهم، والحرف التى يتم التدريب عليها، لتحقيق أقصى استفادة من التدريب.

وأضاف أن البرنامج التدريبى يستمر لمدة 3 أشهر، وينفذ فى 12 محافظة هى الإسماعيلية وأسيوط والأقصر والوادى الجديد والبحيرة والشرقية والفيوم وسوهاج وبورسعيد والمنوفية وجنوب سيناء والمنيا، ويستفيد من هذه الدورات 210 متدربين من المحافظات المشار إليها، على أن يكون سن المتدربين من 18 إلى 30 سنة، ومن حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، والذين لديهم الرغبة الجادة والاستعداد الكامل للتعلم.

وأوضح أنه سيتم منح كل متدرب 2250 جنيها حافزا خلال فترة التدريب، وكما يتم تحفيز المتدربين والمشرفين أيضا.

ووجه آمنة، الشباب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج التدريبى للصناعات الحرفية بالتواصل مع إدارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات لتسجيل بياناتهم، والاستفادة من التدريب وذلك للانخراط فى سوق العمل، والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتهم المحلية.

ولفت إلى أن الوزارة تهتم بإلحاق السيدات بمراكز التدريب الحرفية فى المحافظات، خاصة فى مجال الملابس الجاهزة، لتوفير دخل إضافى للأسرة، والتمكين الاقتصادى للمرآة.

ونوه بأهمية التدريب على الصناعات الحرفية فى المراكز والمدن والقرى لإتاحة فرص عمل للشباب ليكونوا حرفيين فى مجالات تحتاجها مجتمعاتهم المحلية، ما يساعد على سد الفجوة التنموية فى سوق العمل، مع إمكانية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة، خاصة مع قيام الوزارة بتوفير التمويل اللازم عن طريق صندوق التنمية المحلية أو برنامج (مشروعك ).

وأردف أن برنامج التدريب يتضمن بالإضافة إلى التدريب، تأهيل الشباب على إدارة المشروعات الحرفية،بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وأن التدريب على الصناعات الحرفية بمراكز التدريب بالمحافظات يعد استثمارا طويل الأمد لدعم وتعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية للحرفيين المهرة خاصة مع إقامة مشروعات خاصة لهم يقتحمون بها سوق العمل، مما يساعد على تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

واستكمل الوزير أنه يجرى إعداد مناهج التدريب بمعرفة متخصصين وفنيين مؤهلين ومدربين على تدريب الشباب المتقدم نظريا وعمليا، كما يتم متابعة وتقييم المتدربين خلال فترة التدريب لاكسابهم أعلى درجات المهارة والإتقان فى المجال الذى يتم التدريب عليه ولتحقيق أقصى استفادة منه.

واختتم بأنه يجرى انتقاء بعض المميزين من الشباب الملتحقين بالتدريب وإدراجهم فى برامج تدريبية متقدمة لإعدادهم كمدربين فى مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات.