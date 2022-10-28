صحيفة إماراتية: مصر ستبقى السند والظهر والذخر

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إن مصر ستبقى السند والظهر والذخر، مشيرة إلى أن الاحتفالات بمرور 50 عاما على العلاقات بين البلدين، ما هى إلا رسالة للجميع بأن مستقبل البلدين مرتبط على المستوى الاقتصادى.





وأشارت الصحيفة -فى افتتاحيتها الصادرة اليوم الجمعة، تحت عنوان "الإمارات ومصر.. دور رائد"- إلى أنه على مدى 50 عاما، كانت العلاقات بين البلدين تنمو وتتطور وتزداد رسوخا نظرا لعمق الروابط ووحدة الهدف والمصير والإيمان المطلق بأهمية تلك العلاقات وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة وتنشيط الاقتصاد وإحداث التنمية وتطوير مجالاتها ومواكبة التطورات العلمية والتقنية واستثمارها لخدمة الشعوب. وأوضحت أن لمصر والإمارات، دور رائد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجاه العديد من قضايا المنطقة والعالم، منوهة بأن البلدين يعملان على مضاعفة حجم الإنجاز الاقتصادى والاستثمارى والصناعى، ويسعيان لتوطيد تعزيز جوانب رؤيتهما المشتركة فى استثمار الفرص المتاحة بكلا البلدين لتعميق وتسريع التنمية التى يمكن من خلالها ضمان مستقبل أكثر ازدهارا للشعبين الشقيقين وللأجيال المقبلة. وختمت الصحيفة مشددة على أنه على مدى الـ50 عاما، كانت العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة الاستراتيجية تجسد توافق البلدين على السعى لإيجاد حلول لمختلف الصراعات والأزمات السياسية ومواجهة التحديات العالمية انطلاقا من رؤية مشتركة تحفز العمل الجماعى وتنظر بشمولية لمصلحة الإنسانية جمعاء.

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