نشاط الرئيس فى أسبوع.. رسائل مهمة بالمؤتمر الاقتصادى واهتمام خاص بالزراعة

جدة - نرمين السيد - وفى مطلع الأسبوع اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح ماجد السيد مدير إدارة المياه للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إدارة الموارد المائية على مستوى الدولة".

وقد تم عرض الموقف المائى بوجهٍ عام على مستوى الجمهورية، سواء فيما يتعلق بمياه النيل أو المياه الجوفية، ومخطط توفير المقنن المائى الخاص بزراعة مشروعات استصلاح الأراضى فى الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وغرب الدلتا، فضلاً عن الاستعداد لبدء موسم زراعة القمح الشهر القادم.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "عرض الموقف التنفيذى لتطوير المركز العلمى البيطرى للأبحاث والتدريب فى مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات، فضلاً عن مستجدات تعزيز المنظومة المحلية لإنتاج الأسمدة الأزوتية".

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على مختلف مكونات المركز العلمى البيطرى بمجمع الإنتاج الحيوانى والألبان، وكذا جهود تعظيم الأبحاث والتدريب به، وذلك فى مجال تنمية الثروة الحيوانية وخدمة المزارع والمربين.

ووجه بتحقيق الاستغلال الأمثل من المركز لتعزيز الأبحاث العلمية البيطرية به، خاصةً من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة للباحثين من حيث المعدات والأجهزة العلمية الحديثة والمعامل، إلى جانب تقديم الدعم الفنى للكوادر بالمركز العلمى البيطرى، بما يتوافق مع المعايير العالمية لجودة الأداء والتشغيل، ويؤهل المركز للحصول على الاعتماد الدولى كمؤسسة علمية تشخيصية وبحثية طبقاً للمواصفات القياسية لاعتماد المراكز العلمية.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى ـ خلال الأسبوع ـ كلمة فى المؤتمر الاقتصادى، قال فيها: لقد كان واضحا أن عمق الأزمة التى تعانى منها الدولة فى العصر الحديث يتطلب إجراءات واضحة وحاسمة للتعامل معها.

وأوضح أن مجابهة التحديات كانت دائماً تصطدم بمحاذير الحفاظ على استقرار الدولة الهش، بدلاً من اتخاذ الإجراءات الحاسمة التى تتسم بالخطورة النسبية.

وأكد أن محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائماً تتطلب دعما شعبيا لم يكن الرأى العام مستعداً لتقبله فى ظل حالة العوز التى يعيش فيها.

وشدد الرئيس على أن حجم الثقة فى قدرة الدولة على إيجاد مسار ناجع للحل وسط الخيارات الصعبة المذكورة يستدعى عملاً شاقاً ومستمراً، وهو ما لم يكن متوافراً فى ظل جهود الإسلام السياسى من تشكيك وتشويه، علماً بأنه لم يكن لديهم مشروعاً حقيقياً لإعادة بناء الدولة، فضلاً عن غياب الرؤية من جانب الكثير بحجم التحديات المطلوب مواجهتها.

ولفت إلى أن الجهاز الإدارى للدولة لم يكن مستعداً بالكفاءة اللازمة لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوب، بل بدا واضحاً أن الإصلاح يجب أن يشمل هذا الجهاز ويعالج ترهله.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر الاقتصادى، على أن الأشقاء والأصدقاء تولد لديهم انطباع أن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساعدة عبر السنوات شكل ثقافة للاعتماد عليها لحل الأزمات والمشكلات، وهو ما استدعى أهمية الالتفات للاعتماد على أنفسنا، خاصةً من خلال اتباع مسارات خلاقة لتجاوز محدودية القدرات، وعن طريق استراتيجية المحاور المتوازية.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى: "لقد أثبتت التجربة خلال السنوات السبع الماضية المفاجئة بأننا لم نقدر حقيقة المصريين الفعلية، فالشعب قبل التحدى والتضحية، والقيادة السياسية مستعدة لاستنزاف رصيدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح، ونؤكد أن الدولة مستمرة فى الطريق الذى بدأته من أجل إنجاح المسار الإصلاحى، وهو الطريق الذى يرتكز على العمل والعلم، ويتسع للجميع".

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تهنئة الرئيس الصينى؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الرئيس: "أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الصينى شى جين بينج، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح، فى قيادة الصين الصديقة نحو مزيد من النجاح والازدهار والتقدم، كما أتطلع لاستمرار التعاون والعمل المشترك مع الرئيس شى جين بينج من أجل ترسيخ التعاون المشترك فى إطار العلاقات الثنائية المميزة بين مصر والصين ودفعها لآفاق أرحب بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة إلى "جورجيا ميلونى" على توليها رئاسة الحكومة الإيطالية.

وقال الرئس: "أتقدم بالتهنئة إلى جورجيا ميلونى على توليها رئاسة الحكومة الإيطالية، متمنياً لها خالص التوفيق فى قيادة إيطاليا الصديقة نحو المستقبل الذى يتسق مع حضارة وتاريخ هذا البلد العريق، كما أتطلع للعمل معها لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية فى إطار الشراكة الراسخة التى تجمع مصر وإيطاليا فى جميع المجالات، كما ادعوها للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم، حيث أثق أن الجمهورية الإيطالية الصديقة قادرة على القيام بدور إيجابى بناء خـلال القمة المرتقبة".

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، على تفقد الموقف التنفيذى وسير الأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح عصام الشيخ مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لزراعة واستصلاح الأراضى الصحراوية، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى، خاصةً فى منطقتى توشكى بجنوب الوادى، ومشروع مستقبل مصر فى إطار الدلتا الجديدة.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الثلاثاء الماضى ـ بالعاصمة الإدارية الجديدة بوزراء الدول المصدرة للغاز والمشاركين فى الاجتماع الدولى الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذى عقد بالقاهرة.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة إلى ريشى سوناك على توليه رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال الرئيس: "أتقدم بخالص التهنئة إلى ريشى سوناك على توليه رئاسة الحكومة البريطانية، متمنياً له وافر التوفيق والنجاح، كما أتطلع للعمل المشترك والتعاون معه لترسيخ مسيرة العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، من أجل التعاون والبناء وتحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام فى العالم".

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية ـ الإماراتية.

وقال الرئيس: "ستظل العلاقات المصرية الإماراتية نموذجاً، لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، فالتفاهم وتطابق الرؤى، مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هى مما نفخر به فى مصر.. بدايةً من المؤسس العظيم للدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله صاحب الموقف والمقولة التاريخية خلال حرب أكتوبر 1973 بأن «البترول العربى ليس أغلى من الدم العربى».. وحتى الآن".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ خلال الأسبوع الماضى ـ مع الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى الهندسى بالهيئة الهندسية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذى الخاص بجهود تطوير مساحات الأراضى الفضاء غير المستغلة داخل محافظة القاهرة وكذلك على امتداد شبكة الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بإتمام الاستغلال الأنسب لكافة الأراضى المقترحة للتطوير وفق نهج هندسى وخدمى يحقق التكامل مع المشروعات التنموية الضخمة، الأمر الذى يعزز عناصر البناء والتطور العمرانى، ويحقق قيم مضافة لاستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء محمد شريف رئيس الجهاز الوطنى للإدارة والاستثمار.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذى للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مدينة الفنون والثقافة".

وقد تم فى هذا الإطار تقديم عرض عام للمنشآت التابعة لمدينة الفنون والثقافة، والمقامة على مساحة حوالى 127 فدانا، خاصةً مكتبة العاصمة التى تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة، ومتحف عواصم مصر الذى يعرض آثاراً لعدد من عواصم مصر على مدار التاريخ، ومتحف الفنون الذى يعرض العديد من اللوحات الأثرية والحديثة، ومتحف العملات، فضلاً عن دار الأوبرا الجديدة التى تعد أكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط، وتضم قاعة رئيسية تصل سعتها إلى حوالى 2200 فرد مقامة وفقًا لأحدث وأرقى التقنيات الهندسية العالمية من صوتيات وأنظمة عرض، إلى جانب مسرح للموسيقى يصل سعته إلى حوالى 1200 فرد مؤهل وفقًا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية، وكذلك مسرح للدراما و الأداء الحركى يتسع إلى حوالى 630 فرداً، وذلك فى إطار طراز معمارى فريد وثرى.

فيما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال النسخة الثانية من أسبوع الفرانكفونية العلمية (القاهرة: 25 - 28 أکتوبر 2022).

وقال: بكل مشاعر الود والحفاوة، يطيب لى أن أرحب بوزراء التعليم العالى والبحث العلمى بالدول الأعضاء فى الوكالة الجامعية للفرانكفونية المشاركين فى المؤتمر السادس الذى تنظمه الوكالة هذا العام فى مدينة القاهرة.

وتابع: يأتى مؤتمركم الموقر ومصر فى أوج استعداداتها لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ الخضراء، وتبذل مصر قصارى جهدها مع قيادات العالم حتى تسفر القمة عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وأردف: وانطلاقا من إيمان مصر بالقيمة السامية للعلم الذى يتصدر أولويات استراتيجيات التنمية المستدامة فى بلادنا، وما يقترن به من أنشطة البحث العلمى فى شتى الميادين، أود الإشادة بجهود الوكالة الجامعية للفرانكفونية لحرصها على إطلاق تلك المبادرة المتميزة بتخصيص "أسبوع عالمى للفرانكفونية العلمية" سنويا والذى تستضيف القاهرة بكل ترحاب نسخته الثانية هذا العام.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم امارة دبى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فى بلده الثانى مصر، والذى تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات، مؤكداً ما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك، ومعرباً عن تقديره واعتزازه بجهود سمو الشيخ محمد بن راشد الداعمة لمصر والتى ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه؛ أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن الامتنان للرئيس والشعب المصرى على حفاوة الاستقبال، مؤكداً ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتى، فضلاً عن الدور الهام الذى تضطلع به الجالية المصرية فى الإمارات كجسر حضارى يربط البلدين الشقيقين، ومثمناً دور مصر المحورى فى الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلى والدولى.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور سليم خلبوس، عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بجهود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكفونية لدعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة، لاسيما من خلال التعاون لتعزيز التدريب الجامعى والبحث العلمى وتعظيم المهارات للكوادر والأجيال المستقبلية، ومشيراً إلى الأهمية القصوى التى توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة فى مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف والغايات.

من جانبه؛ أعرب عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية عن تشرفه بلقاء الرئيس، موجهاً الشكر لمصر على دعمها التاريخى للمنظمة الفرانكفونية، ومؤكداً حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التقارب مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً بالنسبة للوكالة، خاصةً فى ظل دورها الإقليمى المحورى كمركز ثقل سياسى واقتصادى واجتماعى فى المنطقة.