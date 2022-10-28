تأكيد السيسى على ما يجمع مصر والإمارت من روابط تاريخية يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(الشروق) و(المصرى اليوم) صحفاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اللقاء الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبى.

وتحت عنوان (مصر والإمارات "مصير مشترك")، نقلت صحفية (الأهرام) تأكيد الرئيس السيسى، على ما يجمع مصر والإمارات وشعبيهما الشقيقين، من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك، معربا عن تقديره واعتزازه بجهود الشيخ محمد بن راشـد الداعمة لمصر والتى ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبنى الشقيقين.

كما أبرزت الصحيفة ترحيب الرئيس السيسى بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبى، فى بلده الثانى (مصر)، والذى تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات.

وفى نشاط رئاسى ثان، نسبت صحيفة (الأخبار) للرئيس السيسى تأكيده الحرص على تعزيز التعاون مع جميع الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكفونية لدعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة، لاسيما من خلال التعاون لتعزيز التدريب الجامعى والبحث العلمى وتعظيم المهارات للكوادر والأجيال المستقبلية.

ونوهت الصحيفة بإشارة الرئيس السيسى - خلال استقباله الدكتور سليم خلبوس، عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى - إلى الأهمية القصوى التى توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة فى مواجهة التحديات وتحقيق الاهداف والغايات.

اقتصاديا، تابعت الصحف وقائع المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أمس مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، وإيفانا هولر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

وأبرزت الصحف إعلان الحكومة أمس التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولى، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة أربع سنوات، وبما يسمح لصندوق النقد الدولى بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطنى الشامل، من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وسيتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر المقبل لاعتماده.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الحكومة أوضحت أن الاتفاق يتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافى قدره مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذى تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولى، كما سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.

فى حين نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى أن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد، والذى اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطنى.

ونقلت الصحيفة قول عبد الله خلال مؤتمر بمجلس الوزراء، أمس - إن الاتفاق يعزز من الاقتصاد الكلى وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتى زادت حدتها على المستوى العالمى مؤخرا. وعلى جانب السياسة النقدية، أوضح المحافظ أن البنك المركزى المصرى يركز على تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف؛ بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن وزير الخارجية سامح شكرى تأكيده - خلال الاحتفال السنوى باليوم العالمى للأمم المتحدة - التزام مصر بأهداف ومبادىء ومقاصد ميثاق الامم المتحدة وتعاونها مع الدول الاعضاء لتعزيز ركائز العمل الجماعى متعدد الاطراف بما يستجيب لتطلعات وامال شعوب العالم.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد قوله إن كلمة الوزير أمس ألقت الضوء على خصوصية احتفال هذا العام بمناسبة مرور 77 عاما على دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ، مضيفا أن وزير الخارجية أشار إلى رمزية عقد الاحتفال فى حديقة الأورمان تأكيدا على اهتمام مصر بالدفع قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجياتنا الوطنية (مصر 2030) والمبادرات التنموية المختلفة، وأهمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

عسكريا، أوردت صحيفة (الأخبار) أن قيادة الجيش الثانى الميدانى نظمت بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة؛ عرفانا بما قدمه هؤلاء الرجال لحماية الوطن وصون مقدساته، وذلك فى إطار استمرار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن.

وأضافت أن الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار، مشيرة إلى أن اللواء أ.ح. محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى ألقى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، وأكد أن دماء الشهداء الذكية هى التى مهدت الطريق للنهضة الشاملة التى تشهدها مصر فى كل المجالات، وأن التاريخ الوطنى سيتذكر بكل الفخر ما قدمه هؤلاء الشهداء والمصابون من تضحيات وبطولات سطرت فى سجلات الشرف بأحرف من نور.

وفى سياق عسكرى آخر، أفادت صحيفة (الأخبار) أن قيادة المنطقة الغربية العسكرية قامت بافتتاح 8 آبار مياه بمدينتى برانى والنجيلة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الذى يلبى إحتياجات أبناء تلك المدن الحدودية، فضلا عن القيام بتجهيز 12 مسجدا بعدد من القرى بفرش متكامل، بالإضافة إلى توزيع 180 من رؤوس الماشية على 60 من الأسر الأكثر احتياجا كوسيلة لتوفير سبل العيش الكريم بما يتناسب مع طبيعة المجتمع البدوى.

ولفتت الصحفية إلى أنه فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، استقبلت قيادة المنطقة العسكرية عددا من الزيارات لطلبة المعاهد الأزهرية بمختلف مراحلهم التعليمية، كما نظمت قيادة المنطقة الغربية العسكرية حفل زفاف جماعى لـ 120 شابا وفتاة من أبناء القرى الحدودية بمحافظة مطروح.

ثقافيا، أوردت صحيفة (الشروق) أن حالة من الاحتفاء المتبادل أظهرها مسئولو ورموز الثقافة فى مصر والإمارات خلال ثانى أيام الفاعليات الاحتفالية بمرور 50 عاما على العلاقات بين الدولتين أمس، والتى جاءت برعاية الرئيس السيسى، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى القول إن العلاقة بين الدولتين الممتدة فى مختلف المجالات بما فيها الثقافة والتعليم، شكلت الأساس لبناء أواصر المعرفة المشتركة.

وأضافت الصحيفة أن الكيلانى ذكرت أنه عبر سنوات كثيرة اهتمت الإمارات بالجوانب الخاصة بالتعليم والثقافة وعملت مع مصر على تحقيق هذا الأمر، فى الوقت الذى لم تبخل فيه مصر أبدا على الإمارات، مشيرة إلى أن الإمارات وصلت إلى مستوى شديد التقدم فى المجال الثقافى.

فيما نقلت الصحيفة عن وزيرة الثقافة الإماراتية، نوره الكعبى، إعلانها عن مشروعات تعاون مرتقبة مع مصر فى مجال النشر الرقمى مع مكتبة الإسكندرية.

تكنولوجيا، وتحت عنوان (مصر تدشن أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب)، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن مصر دشنت الكابل البحرى الجديد المملوك بالكامل للشركة المصرية للاتصالات Red Med الذى يبدأ من نقطة إنزال رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلى محطة الإنزال فى مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط، عبر المسار الذهبى فى طريق المرشدين (ICE).

وأشارت الصحيفة إلى أن الكابل يعد أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأكثرها تأمينا، كما يعد نقلة نوعية فى مسارات العبور للكابلات البحرية بين الشرق والغرب والربط بين قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا، ويرفع من كفاءة البنية التحتية للاتصالات الدولية فى مصر.