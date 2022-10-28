أمطار متوقعة على هذه المناطق خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - وبحسب الهيئة، فإن هناك توقعات بوجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19. الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20. مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17. سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16. قنا العظمى 30 درجة والصغرى 17. أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19.

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