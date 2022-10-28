سفير مصر لدى كندا يبحث تعزيز التعاون مع جامعة أوتاوا

جدة - نرمين السيد - وقال السفير المصرى إن التعاون مع الجامعة الكندية يتم من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار مبادرة بُناة مصر الرقمية، مؤكدا أن مثل هذا التعاون يدعو إلى الفخر.
ونوه السفير المصرى بحصول عشرات من الطلاب المصريين على الماجستير فى الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء والروبوتات بجدارة، مشددا على أن العدد فى ازدياد، مضيفا أن هذا التعاون يمثل قصة نجاح نعتز بها فى تنمية الكفاءات وتأهيل الشباب.
يذكر أن جامعة أوتاوا كانت أول جامعة فى كندا توقع شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية لتدريب الجيل القادم من المهندسين المصريين فى مجال التقنيات الرقمية، حيث يتم تدريب 300 مهندس كجزء من مبادرة بناة مصر الرقمية.
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