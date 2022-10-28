الأوقاف تفتتح 24 مسجدا جديدا وإحلالا و5 مساجد صيانة الجمعة

جدة - نرمين السيد - وكانت الأوقاف أوضحت - فى بيان، السبت الماضى، أنه بذلك يصل إجمالى ما تم افتتاحه اعتبارا من أول يوليو العام الجارى وحتى تاريخه 303 مساجد، منها 243 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و60 مسجدًا صيانة.

وتتوزع الافتتاحات على النحو التالى: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الجيزة، مديرية أوقاف أسيوط، مديرية أوقاف الفيوم، مديرية أوقاف الشرقية، مديرية أوقاف كفر الشيخ، مديرية أوقاف بنى سويف، ومديرية أوقاف الغربية، ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف قنا، مديرية أوقاف سوهاج.