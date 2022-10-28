محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع الحديقة المركزية قبل COP 27

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ جنوب سيناء خالد فودة، بسرعة إجراء أعمال النظافة والانتهاء من أعمال "اللاند سكيب" بمحيط مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وسرعة إنهاء الأعمال الجارية بالحديقة المركزية؛ استعدادا لافتتاح قبل استضافة مؤتمر قمة المناخ.





وذكر بيان صادر عن المحافظة، الخميس، أنه جاء ذلك خلال تفقده الأعمال الجارية بمجلس المدينة الجديد، بشرم الشيخ ضمن جولاته المستمرة لمتابعة استعدادات المدينة لقمة تغير المناخ، وذلك برفقة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وأحمد الإسكندرانى السكرتير العام، والاستشارى كرم معوض استشارى المشروع، ونادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمعنيين وممثلى الجهات والشركات المنفذة.

وقال المحافظ ًإن مبنى مجلس المدينة الجديد يعد صديقا للبيئة ومن المبانى الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة، والحديقة المركزية الملحقة به تتضمن مساحات خضراء واحواض زهور، وبحيرات صناعية ومسرح، ومشايات للجمهور، ومجمع بنوك، ومول تجارى.