رئيس هيئة التنمية الصناعية: نقدم تسهيلات كبيرة لتخصيص الأراضى الصناعية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم، إن القيادة السياسية تدعم الصناعة بشكل كبير وتوطين الصناعة له أهمية كبيرة، مضيفاً أنه لتعميق الصناعة لا بد أن يتم استبدال المنتج المحلى بالمستورد، وتوفير الفرص الاستثمارية وعرضها على رجال الأعمال ودراسة احتياجاتهم، متابعا: "لدينا 40 مدرسة فنية على مستوى عالمى".





جاء ذلك، خلال الصالون الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول "توطين الصناعات.. قاطرة التنمية فى مصر المستقبل"، ضمن سلسلة من اللقاءات التى تدعم المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، ومنها استراتيجية الحكومة لتوطين الصناعات، والمعوقات التى تحول دون تحول مصر لدولة صناعية كبرى، وأولويات الحكومة فى المرحلة المقبلة.. والصناعات التى سيتم التركيز عليها بشكل أكبر، ومن يتحمل مسؤولية توقف مشروع مصر الصناعية منذ عقود، وما الفوائد الاقتصادية التى سيحققها مشروع الرمال السوداء. وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الأولوية فى الصناعات التى تساعد على التصدير، ويوجد - الآن - تسهيلات كبيرة فى تخصيص الأراضى الصناعية، لافتا إلى أنه سيتم فتح الخريطة الاستثمارية قريبًا لإتاحة فرص استثمارية جديدة.

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