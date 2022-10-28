محافظ الإسماعيلية: منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة شهدت طفرة كبيرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال المحافظ وفدا من المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إطار سلسلة الزيارات التى يقوم بها المجلس لدعم المواطن المصرى والدفع بعجلة التنمية.

ضم الوفد: محمود بسيونى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ونائب لجنة الشكاوى والمتابعة ورئيس منظومة شكاوى المجلس ونبيل شلبى المدير التنفيذى لمنظومة الشكاوى وأسماء شهاب مدير وحدة الشكاوى ورامى علام مدير وحدة الرصد والمتابعة بالمجلس، وذلك بحضور عماد صالح مدير فرع المجلس القومى لحقوق الإنسان بمحافظة الإسماعيلية.

وذكرت المحافظة - فى بيان صادر "الخميس" - أن بشارة اقترح - خلال اللقاء - أن يتم تنظيم وعقد ندوات تثقيفية للوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بداية من رؤساء القرى وقيادات الصفوف الثانية، ووصولًا للقيادات العليا بالمحافظة.

من جانبهم أعرب الوفد عن سعادته لما لمسوه من تعاون المحافظة وتسهيل الزيارة، ناقلين تحيات السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان لمحافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

تضمنت زيارة الوفد عددًا من المنشآت الصحية وذلك لمتابعة المنظومة الطبية ونظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية والتحقق من تقديم الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين ومدى رضاء المنتفعين بها.

وحرص الوفد - خلال الزيارة - على زيارة المبانى الإدارية للوحدات المحلية للتأكد من حسن معاملة المواطنين من قبل القائمين عليها، وقد صادف الزيارة إجراء سيناريو لتجربة الإخلاء لمبنى الوحدة المحلية لحى ثان.