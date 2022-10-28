مزايا مادية ومهنية.. تفاصيل هدايا «التعليم» للمعلمين احتفالا بعيدهم

جدة - نرمين السيد - خلال احتفالية "أنا المعلم"، المقامة اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من المفاجآت السارة للمعلمين، فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بأحد أهم عناصر المنظومة التعليمية.

وتمثلت القرارات الجديدة فى إطلاق مشروع "أنا المعلم"، اعتبارا من اليوم، ويتضمن منصة للتدريب المهنى و"سند المعلم" وكارت "أنا المعلم" برعاية البنك المركزى.

أولا: منصة التدريب المهنى

وكشف الوزير تفاصيل منصة التدريب والتطوير المهنى الإلكترونية الجديدة، التى تتضمن خطة متكاملة للتطوير والارتقاء بمهارات المعلمين، بما ينعكس بشكل إيجابى على استيعاب ومهارات الطلاب فى المدارس، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضح الوزير، أن منصة التدريب والتطوير المهنى، تهدف إلى الارتقاء بمهارات المعلمين، بما له من انعكاس مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب والنهوض بالمنظومة التعليمية وتطوير دورات تدريبية حديدة ومتطورة تتماشى مع التطور المستمر فى المنظومة التدريبية والمناهج الحديثة.

وأضاف أن المنصة تستهدف كذلك تشجيع المعلمين على التعليم المستمر وإتاحة دورات إثرائية لكل معلم راغب فى زيادة المعرفة، ووصول التدريب لجميع الملعيمن فى مختلف المحافظات فى ذات الوقت، وتسهيل عملية التدريب والتطوير المهنى للمعلمين، وتسهيل إدارة ومتابعة العملية التدريبية.

وتمكن منصة التدريب والتطوير المهنى الجديدة المعلمين من الآتى:

- سهولة الحصول على التدريب فى أى وقت وأى مكان.

- شهادات تدريبية معتمدة.

- ملف تدريبى متكامل لكل معلم.

- دورات وبرامج تدريبية متنوعة.

- سهولة إدارة ومتابعة العلمية التدريبية.

ثانيا: سند المعلم

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل "سند المعلم" ضمن مشروع "أنا المعلم"، موضحا أنه يستهدف زيادة إحساس المعلمين بالأمان فى مواجهة المواقف الطارئة وعند الأزمات، وزيادة الخدمات التى سعت الوزارة لإتاحتها للمعلمين.

ويقدم سند المعلم عدة خدمات مالية للمعلمين مثل: خدمة "اقبض بدرى"، خدمة "عروض التقسيط"، وخدمة "ادفع فواتيرك"، من خلال إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص من البنك المركزى، كما تتيح لهم إمكانية الحصول على 300% من الراتب فى ظروف معينة مثل زواج الابنة، والسداد على 10 أشهر.

ثالثا: كارت "أنا المعلم"

أما كارت "أنا المعلم" فهو عبارة عن برنامج يشارك فيه جميع تجار مصر، ويقدم عروضا وخصومات متميزة على العديد من العلامات التجارية، تقديرا لجهود المعلمين فى بناء مصر.

كما يحصل المعلمين المتميزين على كوبونات شراء، وفقا لأدائهم التربوى بخطة تطوير التعليم، فى ضوء عدة معايير مثل: التنمية المهنية المستدامة وإسهامات المعلم فى برامج التطوير، وبتحديد المعلمين الذين يتناسب آدائهم مع مؤشرات الأداء التربوى، ترسل لهم رسائل بقسائم مالية، تقديرا لتميزهم.

كما تشهد الاحتفالية، الاعلان عن بدء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لاختيار وتدريب 1000 معلم من الشباب، ليتلقوا برنامجا تدريبيا متميزا يصبحوا بموجبه مديرى مدارس بالمستقبل القريب.

وتقام احتفالية عيد المعلم، اليوم الخميس، تزامنا مع الاحتفال بيوم المعلم العالمى، الذى يتم فى الخامس من أكتوبر من كل عام، ويحضر الاحتفالية، الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم الأسبق، خلف الزناتى، نقيب المعلمين، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم بالمحافظات.

وفى بداية الاحتفالية، كرم الوزير بعض المعلمين المتميزين، حيث تم منحهم شهادة تكريم وكارت يحمل مبلغ 1000 جنيه يستطيع المعلم من خلاله صرف سلع من عدة أماكن.