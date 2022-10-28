الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة: هناك فرصة لسقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 27 درجة على أن تنخفض درجة الحرارة الصغرى وتصل الى 19 درجة؛ كما يوجد فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.

وتتكون الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.

ونصحت الأرصاد بارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن بسبب برودة الطقس.