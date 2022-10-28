محافظ جنوب سيناء يحتفى بثلاثة شباب لنشرهم الوعى البيئى

جدة - نرمين السيد - احتفى محافظ جنوب سيناء خالد فودة، مساء الخميس، بثلاثة شباب قاموا برحلة بالدرجات الهوائية من القاهرة إلى شرم الشيخ، بغرض نشر الوعى البيئة قبل انطلاق فعاليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27).





وذكر بيان صادر عن المحافظة أن الرحلة كانت بغرض الترويج لرياضة ركوب الدراجات كوسيلة انتقال صديقة للبيئة، ونشر الوعى حول الاستدامة البيئية قبل انطلاق مؤتمر قمة تغير المناخ الشهر المقبل بـ شرم الشيخ، حيث استغرقت الرحلة 7 أيام حتى وصولوهم إلى شرم الشيخ. وأشاد المحافظ - خلال اللقاء الذى حضره محمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور محمد عليوة ممثل وزارة البيئة - بتلك المبادرة التى تروج لاستخدام الدراجات الهوائية كوسيلة للانتقال الأخضر صديق البيئة، لافتا إلى اتخاذ شرم الشيخ لمبادرة الدرجات التشاركية التى تمت إقامة عدة محطات لها بالمدينة ضمن الاستعدادات الخاصة باستضافة مؤتمر تغير المناخ. وقام المحافظ فى ختام اللقاء بإهداء الميداليات التذكارية، والتقاط الصور التذكارية مع الشباب .

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