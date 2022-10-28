إغلاق 18 منشأة صحية مخالفة بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة نظمت حملة مكبرة فى جميع أنحاء المحافظة على العيادات والمعامل والمستشفيات وذلك بهدف التصدى للمخالفات بتلك الأماكن، والتى أسفرت عن استصدار قرارات إغلاق لنحو 18 منشأة مخالفة وإعادة فتح 8 آخرى.





ووجه وكيل الوزارة -فى بيان الخميس، باستمرارية الحملات المكثفة للإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت في الدقهلية، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين. من جانبه، أوضح دكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة، أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 174 منشأة طبية، تشمل 96 عيادة خاصة و5 مستشفيات وعيادات تخصصية فضلاً عن 47 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 17 مركزاً ومعملاً غير مرخصين، مهيباً بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

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