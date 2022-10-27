ميسي يهدد رقم رونالدو التاريخى فى دورى أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 11:28 مساءً - وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لوصافة أكثر صانعى الأهداف عبر تاريخ دورى أبطال أوروبا، متخطيا مواطنه أنخيل دى ماريا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

وتألق ميسي مع باريس سان جيرمان خلال مواجهة فريق مكابي، مسجلا هدفين وصنع مثلهما، فى الفوز بنتيجة 7 - 2، فى خامس جولات مرحلة مجموعات دورى الأبطال.

وأصبح ميسي ثانى أكثر من صنع أهداف فى تاريخ دورى أبطال أوروبا، برصيد 39 أسيست، متخطيا أنخيل دى ماريا صاحب الـ 38 أسيست، وسيحافظ البرغوث الأرجنتيني على مركزه خاصة أن الأخير ودع المسابقة مع يوفنتوس.

ويتصدر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، قائمة أكثر صانعى الأهداف فى دورى الأبطال، برصيد 42 أسيست، ويمتلك ميسي الفرصة لتخطى رقم رونالدو، خاصة أن النجم البرتغالى يغيب عن البطولة.

ويتربع باريس سان جيرمان على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة ليضمن التأهل بشكل رسمي، بفارق الأهداف عن وصيفه بنفيكا البرتغالي برصيد11 نقاط، لكل منهما، وخلفهما يتساوى يوفنتوس ومكابي حيفا برصيد 3 نقاط.