أخبار مصرية

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الجولة الثالثة والرابعة للدورى عقب التعديل

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر موعد مباريات الجولة الثالثة والرابعة من بطولة الدورى الممتازعقب تعديل مواعيد بعض المباريات .

 

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت تعديلات في مواعيد مباريات الأسبوع الثالث بالدوري المصري، حيث أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن توقف الدوري بالجولتين الثالثة والرابعة، سيكون بسبب قمة المناخ، وسوف يتم إخطار الأندية بالمواعيد الجديدة.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالى : 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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