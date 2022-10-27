انتهاء مسيرة أرسنال فى اللاهزيمة 9 مباريات بالسقوط أمام آيندهوفن باليوروباليج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 09:30 مساءً - مني نادي أرسنال بخسارة ثقيلة أمام نظيره أيندهوفن الهولندي بنتيجة 0-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب "فيليبس" في السابعة الا الربع مساء اليوم الخميس، في قمة منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

جاء هدفي المباراة عن طريق كل من جوي فيرمان، ولوك دي يونج في الدقيقتين 56، و63 على التوالي.

بهذه النتيجة تواجد أيندهوفن في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة مثلها وتسجيل 13 هدفاً وتلقي 3 فقط.

بينما واصل نادي أرسنال صدارة ترتيب المجموعة الأولى ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في واحدة وتسجيل 7 أهداف وتلقي 3.

وضمن آرسنال، بالفعل التأهل إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي، حيث يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، ويسعى إلى ضمان التربع على صدارة المجموعة، وسيكون التعادل كافيًا لكتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

ونجح نادي أيندهوفن من الثأر لهزيمته في المباراة الماضية بهدف نظيف أمام أرسنال في المواجهة التي أقيمت بالعاصمة الإنجليزي لندن قبل أسبوع.

وجاء تشكيل أيندهوفن كالتالي:

حراسة المرمى: بينيتيز.

خط الدفاع: ماكس، برانثوايت، رامالهو، مويني.

خط الوسط: جوتيريز، سانجاره، فيرمان.

خط الهجوم: جاكبو، الغازي، سيمونز.

بينما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيلي.

خط الدفاع: تومياسو، هولدينج، ساليبا، كيران تيريني.

خط الوسط: أوديجارد، لوكونجا، تشاكا.

خط الهجوم: مارتينيلي، فابيو فييرا، نيكيتاه.

أيندهوفن ضد أرسنال

هدف أيندهوفن

أيندهوفن ضد ارسنال

أيندهوفن ضد ارسنال

أيندهوفن ضد أرسنال

أيندهوفن ضد أرسنال

أيندهوفن ضد أرسنال

أيندهوفن ضد أرسنال

أيندهوفن ضد أرسنال