وزير التعليم: تطبيق مبادرة ”أنا المعلم” الشهر المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تطبيق مبادرة "أنا المعلم وسند المعلم" لتحقيق مزايا مالية للمعلمين الشهر المقبل.

وأطلق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مشروع أنا المعلم وسند المعلم تحت رعاية البنك المركزي المصري، لتحقيق مزايا مالية للمعلمين.

وقال الوزير، إنه سيتم تفعيل صندوق الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، بالتعاون بين الوزارة والأزهر، وإطلاق مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتولي الشباب قيادة المدارس والمرحلة الأولى منها ستبدأ بألف معلم بعد حصولهم على دبلومة استراتيجية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الاحتفال بيوم المعلم مهم للغاية فالمعلم صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لرقى وطنه، والمعلم هو شريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم، موضحا أن أسلوب الذى يتبعه المعلم للتعلم داخل الفصل هو ما يجذب الطالب للمدرسة.