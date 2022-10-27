حياة كريمة: تكثيف حزم الحماية الاجتماعية لرفع العبء عن المواطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - قال محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة تكثف من جهودها لضمان تغطية أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية بمظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مؤسسة حياة كريمة سوف تقوم بتوزيع نصف مليون صندوق مساعدات غذائية، بالإضافة إلى صرف دعم نقدي لنحو 16 ألف أسرة بمبلغ مالي وقدره 300 جنيه للفئات الأولى بالرعاية وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف طاهر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء الخميس: كلنا في ضهر المواطن لعبور الأزمة الاقتصادية، ونسعى لتخفيف عبء تبعات الأزمة من خلال التوسع في قاعدة المستفيدين لحزم الحماية الاجتماعية وضم أكبر عدد من أسر غير القادرين وفحص الحالات من قبل عناصرنا المتواجدة على الأرض، لافتًا إلى أن توسيع القاعدة يتطلب مزيد من الجهد من منظمات العمل المدني.

في هذا الظرف الاستثنائي وفي ظل التوجيه الرئاسي قررنا توزيع 500 ألف كرتونة مواد غذائية بدلًا من 100 ألف كرتونة، مشيرًا إلى أن توزيع نصف مليون صندوق مساعدات غذائية يعني استفادة 2.5 مليون مواطن من هذه المساعدات.

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أشادت بتوصيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الاقتصادي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم.