حجازى فى احتفالية أنا المعلم: شريان العملية التعليمية

جدة - نرمين السيد - ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة رسائل للمعلمين خلال كلمته باحتفالية "أنا المعلم"، بأن تعامل المعلم مع طلابه بعدالة وتخطيطه الجيد للدرس ووضع قواعد واضحة للتأديب وليس الانتقام، تجعله معلما ناجحا قادرًا على التأثير.

وقدم الوزير عدة نصائح للمعلمين فى هذه المناسبة كالتالى:

- حدد أهدافا قابلة للقياس ومرتبطة بالمعايير العالمية للتعليم.

- احرص على دراسة طلابك من حيث مستوياتهم المختفلة وأحلامهم وخصائصهم النفسية وشاركهم فرحهم وأحزانهم.

- خطط جيدًا لدرسك وضع خريطة المنهج ونواتج التعلم وأسلوب التقييم أمامك.

- نوع من طرق تدريسك وفق طبيعة الدرس ونواتج التعلم بحيث تكون قائدًا وليس ملقنًا.

- انشر البهجة فى الفصل وكن لطيفا مع الطلاب.

- طور من نفسك باستمرار التعلم وامتلاك الأدوات التكنولوجية الحديثة.

- وركز التعليم النشط وليس التلقين.

- قارن الطالب بنفسه وركز على مدى تقدمه فى ضوء أداءه هو طول العام، وركز على التنافسية بين المجموعات.

- اجعل الطلاب يبدعون واكتشف مواهبهم ورغباتهم وشجعهم على الابتكار وعلمهم طريقة التفكير العلمى وابحث عن طرق غير مكلفة لتكريمهم.

- رسخ التوقعات الإيجابية للطلاب، واجعلهم يتقبلون النقد الإيجابى، واغرس الروح الرياضية، واكتشف نقاط الضعف واحرص على عدم تكرارها.

وتقام احتفالية عيد المعلم، اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، تزامنًا مع الاحتفال بيوم المعلم العالمى، الذى يتم فى الخامس من أكتوبر من كل عام، ويحضر الاحتفالية، الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم الأسبق، خلف الزناتى، نقيب المعلمين، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم بالمحافظات.

وتحمل الاحتفالية العديد من المفاجآت للمعلمين، كان الدكتور رضا حجازى، كشف بعض تفاصيلها، حيث سيتم تكريم عدد من المعلمين المتميزين أصحاب القصص الملهمة، وتقدم الوزارة مجموعة من الخدمات لجموع المعلمين منها: بطاقة مشتريات تسمح للمعلم بشراء كل ما يلزمه من مختلف الشركات بأسعار مخفضة، إضافة إلى نقاط "سند المعلم" التى تمنح المعلمين نقاطا وفقا للكفاءة والأداء وتمنحهم عدة مميزات مثل: الحصول على الراتب مبكرا أو الجمع بين راتبين فى شهر واحد أو الاقتراض.

إلى جانب هذا، قال الوزير، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم اختيار 1000 معلم متميز وإخضاعهم لدبلومة لمدة عام يصبحون بعدها مديرى مدارس، ويمنحون العديد من المميزات، ويقودون التغيير.