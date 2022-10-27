سفير مصر فى بروكسل يفتتح أعمال منتدى الأعمال المصرى البلجيكى

جدة - نرمين السيد - شارك د. بدر عبد العاطى، سفير جمهورية مصر العربية فى بروكسل، فى افتتاح وأعمال منتدى الأعمال المصرى-البلجيكى بمشاركة أعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية- البلجيكية EBBA خلال زيارتهم لبلجيكا للترويج للتبادل التجارى والاقتصادى بين البلدين، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى كبرى الشركات البلجيكية.





أكد السفير المصرى فى كلمته على ما تمثله هذه الفعالية من فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة للتعاون التجارى والاستثمار بين مصر وبلجيكا، مشيرا إلى اهتمام الجانب المصرى بتعزيز التعاون مع بلجيكا فى قطاع الطاقة النظيفة على وجه الخصوص، خاصة مع اقتراب موعد انعقاد قمة المناخ COP27.

كما حرص "عبد العاطى" على إبراز التقدم الاقتصادى الذى شهدته مصر خلال السنوات الماضية، منوها بأن التنوع هو أساس قوة الاقتصاد المصرى كونه من بين الاقتصادات الأكثر تنوعا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى من بين الاقتصادات القليلة فى العالم التى حققت معدل نمو إيجابى خلال جائحة كورونا يقارب 6%، كما أشاد السفير المصرى بالطفرة الكبيرة التى شهدها الميزان التجارى بين مصر وبلجيكا فى الفترة الاخيرة نتيجة لزيادة حجم الصادرات المصرية.

من جانبهم، أشاد الحضور بالفرص الاستثمارية الواعدة فى الأسواق المصرية، حيث تم استعراض قصص نجاح لعدد من الشركات البلجيكية العاملة فى مصر، خاصة فى مشروعات تطوير ميناء ومدينة أبوقير، والأعمال الإنشائية بالمتحف المصرى الكبير.

كما شهدت فعاليات المنتدى التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصرية- البلجيكية EBBA والغرفة البلجيكية اللكسمبورجية الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة CBLACP.