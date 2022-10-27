التعليم تعلن تفاصيل مبادرة أنا المعلم: خصومات على السلع والقبض مبكرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 08:28 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل مبادرة أنا المعلم، موضحة أنها ستعيد الفخر للمعلم باعتبارها حجر الأساس فى العملية التعليمية، لافتة إلى أن برنامج أنا المعلم يشارك فيه شبكة من تجار مصر ويقدم خصومات وعروضا متنوعة للعديد من العلامات التجارية التى تمنح خصومات متميزة لمعلمى مصر تقديرا لجهودهم فى بناء مصر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الاحتفال بيوم المعلم: يمكن للمعلم استكشاف كل العروض المتاحة ويتم اختيار العرض المناسب بعد التسجيل، موضحة أن هناك مؤشرات أداء تربوى مرتبطة بخطة تطوير التعليم ويتم تعميمها على جميع المعلمين فى شكل كوبونات للشراء والاستفادة بعد توجه المعلم إلى الفرع التجارى الذى يرغب فى الشراء منه للاستفادة من القسيمة المالية.

وتابعت الوزارة: "مشروع أنا المعلم هو رحلة يستفيد منها جميع المعلمين".

أما عن مشروع سند المعلم، سيتم اتاحته للمعلمين لتقديم خدمات مالية من خلال إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي ، وتتيح القبض مبكرا للمعلمين قبل نهاية الشهر بأسبوع أو أكثر ويحصل المعلم على 300% من راتبه ويقوم بسدادها على 10 شهور.

وتحدثت الوزارة عن خدمة "ادفع فواتيرك" بدون الذهاب إلى الجهة المختصة، كالخبراء والبترول والتليفونات، وتستهدف إحساس المعلمين بالأمان في مواجهة الطوارئ والأزمات والمواقف الصعبة.