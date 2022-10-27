التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك غداً في السوبر المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 08:28 مساءً - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة السوبر المصري غداً أمام الزمالك بالأمارات.

ويضم التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد هزاع بن زايد بأبوظبي ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو.

خط الهجوم: شادي حسين.

وعقد صباح اليوم الاجتماع الفنى لمباراة السوبر المصرى بين الزمالك والأهلى باستاد هزاع بن زايد، الذى يستضيف اللقاء، بحضور مجدى الشيخ مراقب المباراة ومحمد زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة ومندوبى الناديين.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء نادى الزمالك صاحب الملعب فى المباراة الزى الأزرق الكامل، فيما يرتدى النادى الأهلى القميص الأحمر والشورت الأبيض