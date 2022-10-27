إغلاق جزئى لشارع الهرم حتى المطبعة استكمالًا لأعمال المترو

جدة - نرمين السيد - قررت محافظة الجيزة، غلق جزئى لشارع الأهرام من تقاطعه مع شارع حسن محمد وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربيني "المطبعة سابقا"، بمسافة مايقرب من 30 مترًا لتسليم النصف الثانى من محطة مترو أنفاق المطبعة.





وقالت الجيزة فى بيانها، اليوم الخميس، إن القرار جاء فى ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذى يتضمن محطات "الأهرامات، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة".

وأوضحت المحافظة أن الشركة المنفذة استلمت النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة "المرحلة الثانية" تحديدًا بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربينى "المطبعة سابقا)"، بمسافة مايقرب من 30 مترًا ويبلغ طول موقع المحطه مايقرب من 400 متر فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

وأشارت المحافظة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المطبعة بالكامل، وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق المقبل وحتى انتهاء فترة الأعمال، كما أوضحت بأنه تم رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث "الطبقة الأسفلتية، إزالة أرصفة وتوسعة الطريق، أعمدة إنارة"، وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من 7 أمتار إلى 10 أمتار"، وذلك للحد من التأثير السلبى على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.

ونوهت المحافظة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، تمكنت من تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.