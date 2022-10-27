مصيلحى: نواجه أى عمليات احتكارية.. ورقابة دائمة على المنافذ والأسواق

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، توجيها رقابيا للأجهزة الرقابية، بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول، لمواجهة أى عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين، خاصة "السكر والأرز والزيت" وغيرها من السلع الأخرى.





وأكد وزير التموين، خلال توجيهات وزارية اليوم الخميس، على التصدى لمحاولات الامتناع عن بيع السلع بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات، للعمل على تحقيق الردع العام.

وطالب "المصيلحى"، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنافذ التموينية والأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وجميع حلقات تداول السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى جميع مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع، وكذا سحب العينات بصفة دورية، للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمى، وتفعيل الدور الرقابى، وتلقى أى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها، واتخاذ اللازم بشان إزالة أسبابها.

وأشار "المصيلحى"، إلى تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة، وتوفير جميع السلع وأسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية، وتلقى شكاوى المواطنين وفحصها، واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها مع إخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومى عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.

وكلف وزير التموين، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، برئاسة أحمد مهدى، مستشار الوزير للرقابة والتوزيع، لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة، وكذا متابعة توافر جميع السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها، وتلقى تقارير غرفة عمليات المدريات التموينية بالمحافظات، والعمل على إزالة أى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بالمحافظة.