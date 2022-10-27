الزناتى: نعمل للارتقاء بمستوى المعلم ليؤدى رسالته كاملة

جدة - نرمين السيد - قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن المعلم هو العنصر الأهم فى تطوير التعليم، ونعمل جميعًا على الارتقاء بمستواه المهنى وتطوير مهاراته ليؤدى رسالته على أكمل وجه فى تربية وتعليم الأجيال.





وجاء ذلك، خلال مشاركة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فى احتفالية وزارة التربية والتعليم بـ "عيد المعلم"، اليوم الخميس، برعاية وحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى أطلق خلالها عدد من الامتيازات للمعلمين، أهمها مشروع "أنا المعلم" الذى يحمل سند المعلم ومنصة للتدريب المهنى، وكارت "أنا المعلم" برعاية البنك المركزى، يحمل خصومات مالية للمعلمين. ووجه الزناتى الشكر والتقدير لكل معلم مخلص يفنى عمره فى تعليم أبناء امته، ويترك فى نفوسهم أثرًا طيبًا وعلمًا نافعًا، وأوضح نقيب المعلمين أن التدريس ليس مجرد مهنة ولكنها رسالة يحمل مشاعلها المعلمين لرفع راية الوطن بكل عز وفخر.

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