القومى لحقوق الإنسان يستقبل وفد الهيئة الإنجيلية (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، وفد الهيئة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكى بمشاركة مجموعة من شركاء الهيئة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.





وثمنت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان الدور الذى تقوم به الهيئة الإنجيلية فى العديد من المجلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأكدت على أن مصر تمر بفرصة غير مسبوقة فى ملف حقوق الإنسان فى ظل وجود إرادة سياسية رفيعه المستوى لنشر وتعزيز حقوق الإنسان للتقدم للأمام.

وأضافت خطاب أن المجلس يعمل على تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، باعتبار المجلس جهة مستقلة حاصل على تصنيف "أ"، وهو أعلى تصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعرب الدكتور أندريه عن اعتزازه بدور المجلس كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل على تعزيز حقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب وهى أحد القيادات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والمهنية فى مسيرتها، وأضاف أن مصر يحدث بها تغيرًا مهمًا وأن مصر فى 2013 اختارت الحياة لأننا شعب متسامح ومحب للحياة، وأن هناك مساحات جديدة للحريات الدينيه فى مصر غير مسبوقة، وأن هناك قانون جديد لبناء الكنائس وأصبح لدينا هيئة الأوقاف الإنجيلية، وأن هناك عدة قرارات صدرت تدعم قيم العيش المشترك والمواطنة.

حضر اللقاء السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمى فايد الأمين العام للمجلس وعدد من أعضاء القومى لحقوق الإنسان، جورج اسحق، عصام شيحة، الدكتورة نهى بكر، عبد الجواد أحمد، الدكتورة غادة همام، الدكتورة هدى راغب، الدكتور أيمن زهرى، الدكتورة وفاء بنيامين، وسميرة لوقا.