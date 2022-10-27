بدء احتفالية «يوم المعلم» بحضور رضا حجازى

ويحضر الاحتفالية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعدد من قيادات الوزارة، وخبراء التعليم والمعلمين.
وتحمل الاحتفالية العديد من المفاجآت للمعلمين، كان الدكتور رضا حجازى، كشف بعض تفاصيلها، حيث سيتم تكريم عدد من المعلمين المتميزين أصحاب القصص الملهمة، وتقدم الوزارة مجموعة من الخدمات لجموع المعلمين منها:
"بطاقة مشتريات تسمح للمعلم بشراء كل ما يلزمه من مختلف الشركات بأسعار مخفضة، إضافة إلى نقاط "سند المعلم" التى تمنح المعلمين نقاطا وفقا للكفاءة والأداء وتمنحهم عدة مميزات، مثل: الحصول على الراتب مبكرا أو الجمع بين راتبين فى شهر واحد أو الاقتراض".
وقال الوزير إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم اختيار 1000 معلم متميز وإخضاعهم لدبلومة لمدة عام يصبحون بعدها مديرى مدارس، ويمنحون العديد من المميزات، ويقودون التغيير.
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