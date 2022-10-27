أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة بالمحافظات تمتد لمناطق بالقاهرة الكبرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 07:28 مساءً - تشهد عدة مناطق متفرقة أمطار متفاوتة الشدة خاصة على مناطق من شمال الوجه البحرى، امتدت هذه الأمطار إلى أنحاء متفرقة من القاهرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه رغم تحسن حالة الجو عن ال 48 ساعة الماضية، ولكن لا يخلو الطقس من تراكم بعض الغيوم التي يمكن أن يصاحبها تساقط الأمطار الخفيفة علي مناطق متفرقة بسبب زيادة نسبة الرطوبة كما تكون الفرصة مهيأة لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.