وزير الري ومحافظ أسيوط يتفقدان مصرف أبوجبل بديروط ويؤكدان على الاستعداد لموسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - تفقدا الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مصرف أبوجبل بمركز ديروط ضمن الجولات الميدانية التي يجريها خلال زيارته اليوم للمحافظة وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة للوقوف على معدلات التنفيذ وحضور احتفال بدء الأعمال بمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط الجديدة وذلك لتوفير كافة سبل الدعم لرفع المخلفات وتحسين مناسيب المياه بنهايات الترع والعمل على توظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في مصر ... رافقهما خلال الزيارة العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والنائب حمادة قرشي والنائب حمادة زهير فولي أعضاء مجلس النواب ومصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ والمهندس حسام طاهر نائبًا عن رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى والمهندس حاتم مختار رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسيوط ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط.

وقال وزير الري أنه تم اتخاذ إجراءات متعددة للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة بينها إجراءات بعيدة المدى وإجراءات موسمية واجراءات إستباقية لافتاً إلى تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بعدد من المحافظات حتى تتمكن شبكة المجاري المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية بالاضافة إلى المتابعة المستمرة لضمان جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع اى إزدحامات مائية فضلاً عن المرور الدوري على مخرات السيول وسدود الإعاقة للإطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع أي سوء أحوال جوية خلال الفترة القادمة موضحاً أن دائرة الإدارة المركزية للمواد المائية والري بمحافظة أسيوط بها 42 سد إعاقة و 10 جسور حماية وبحيرة تخزين و25 مخر سيل طبيعي ووديان فضلاً عن مخرين سيل صناعي تابعة للإدارة العامة لري أسيوط جاهزين للتعامل مع أي أمطار أو سيول متوقعة خلال الفترة القادمة.

وأكد محافظ أسيوط على الاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة الازمات والطوارئ وأية سيول أو أمطار محتملة بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة حيث تم تنفيذ عدة تجارب عملية وسيناريو ادارة أزمة لعملية مواجهة سيول وكسح المياه واخلاء المصابين وتأمين الطرق لحين الانتهاء من اعمال شفط وكسح المياه بسرعة واتقان بمشاركة الافراد والمعدات وبالتنسيق مع كافة الاجهزة وذلك بنفق الزهراء ونفق الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقاً" وبشركة مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها فضلاً عن إجراء اصطفاف 470 معدة من معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي من سيارات ولوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار، وفاكيوم، ومعدات تطهير مختلفة، ومولدات ديزل، وورش صيانة متنقلة، بمقر محطة نزلة عبد اللاه المرشحة بالإضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات والجولات الميدانية لتفقد أعمال تطهير مخرات السيول.